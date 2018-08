Ofantina e Fondo Valle Sele: controlli a raffica nel week end Le verifiche dei Carabinieri

di Siep

Carabinieri n azione con posti di controllo e di blocco sulle principali vie di comunicazione (Vecchia Ofantina, Ofantina bis e Fondo Valle Sele) in un lungo week end blindato Avellino e provincia.

A conclusione del servizio, tre persone sono state denunciate e due giovani sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti.

In particolare, a Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno denunciato un 30enne di Grottaminarda, fermato alla guida di un’auto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta forse all’assunzione di droga.

Dopo le verifiche presso l’Ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, l’esito ha confermato quanto ipotizzato dai militari.

Per un automobilista 45enne di Nusco è scattata la denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi ai previsti esami per accertare l’assunzione di alcoolici o sostanze stupefacenti.

Per entrambi, oltre alla denuncia in stato di libertà, si è proceduto al ritiro delle patenti di guida.

A Calabritto, invece, i militari della locale Arma, hanno proceduto ad un controllo ex art. 38 per la verifica delle armi legalmente detenute. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 40 cartucce cal. 16 a “piombo spezzato”. Per l’abusiva detenzione, il munizionamento è stato sequestrato ed il 40enne detentore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 697 del Codice Penale.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla Prefettura di Avellino due giovani ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90