Truffa dello specchietto: presi 2 pregiudicati Il caso

Truffa dello specchietto, la trasferta in Irpinia di due pregiudicati è andata male. A finire nella rete dei carabinieri un 25enne di Caserta e un 28enne di Napoli, che sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione. I due, vagabondando tra Avellino e Mercogliano, per scegliere con cura le loro vittime. Attuando un piano seriale avevano simulato il danneggiamento dello specchietto del loro veicolo, accusando gli ignari malcapitati. Quest'ultimi, però, capito l'inganno hanno allertato i militari. Le immediate indagini, anche con il supporto della videosorveglianza, ha permesso ai carabinieri di risalire ai responsabili.