Avellino, donna investita finisce in ospedale: è grave La signora, dopo un delicato intervento, si trova in prognosi riservata.

di AnFan

Donna investita ad Avellino, ora lotta fra la vita e la morte. L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 11, in via Pedicini. Dove la signora, che stava attraversando la strada, è stata travolta da un'auto. L'automobilista si è fermata a prestare soccorso. Poi è arrivata la chiamata al 118: «Presto, venite subito a via Pedicini, una donna è stata investita».

In pochi minuti, annunciata dalle sirene, è arrivata sul luogo dell'incidente un'ambulanza e una pattuglia dei vigili urbani.

Decisive, per ricostruire la dinamica del sinistro, si sono rivelate le immagini raccolte dalla control room. Le telecamere a disposizione della polizia municipale di Avellino con occhi elettronici nelle principali strade della città. Proprio i caschi bianchi, guidati dal colonnello Michele Arvonio, hanno identificato e denunciato l'automobilista. Si tratta di una 55enne avellinese che ha raccontato di aver visto la donna investita accasciarsi per un malore e di non averla investita.

La vittima dell'incidente si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Moscati di Avellino. Dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre il versamento di liquido causato dal violento trauma cranico. La prognosi della donna è riservata, i medici monitorano costantemente le sue condizioni.

La polizia municipale, in serata, è poi intervenuta anche a rione Valle. Dove si era registrato un incidente fra un motorino e un'auto. Il conducente del motociclo, in un primo momento, aveva rifiutato anche le cure del 118. I vigili urbani hanno accertato che l'uomo era alla guida del mezzo senza patente adeguata. Così il motorino è stato sequestrato e al conducente è stata elevata una sanzione. Il motociclista, infatti, aveva una patente utile per guidare mezzi di cilindrata differente.