Rogo in giardino: coppia di Bagnoli nei guai La denuncia dopo l'intervento dei carabinieri della stazione locale. Denunciati i due 60enni.

Rogo in giardino: i carabinieri di Bagnoli Irpino hanno denunciato una coppia di 60enni del posto. Dopo l'intervento in casa degli indagati, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato una nuvola di fumo acre che proveniva dall'abitazione della coppia. Il comando provinciale, nel periodo estivo, ha intensificato i controlli proprio per prevenire il fenomeno dei roghi.