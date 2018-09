Irpinia, incidente fra auto e moto: due centauri in ospedale E' accaduto questa mattina, lungo la Statale 7 Bis, nel territorio di Venticano (Avellino).

di AnFan

E’ di due feriti il bilancio del violento incidente che si è verificato questa mattina, lungo la Statale 7 bis, nel territorio di Venticano (Avellino). Un’auto, per cause ancora da accertare, ha impattato contro due moto. Uno dei due motociclisti è finito in una cunetta, poco distante rispetto al luogo dell’incidente, l’altro è caduto sull’asfalto.

In zona sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i due motociclisti in ospedale, dove saranno sottoposti a tutti gli esami necessari a evidenziare eventuali fratture interne. A occuparsi delle indagini i carabinieri coordinati dalla compagnia di Mirabella Eclano, guidata dal comandante Domenico Signa. Saranno proprio i militari, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti, a dover ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.