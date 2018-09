Code in A16:auto e tir in fiamme.Pellegrini salvi per miracolo Brutta avventura per una famiglia di Napoli diretti a Montevergine

di Simonetta Ieppariello

Ore di traffico e deviazioni in A16 tra Baiano e Monteforte per due distinti roghi che hanno tenuto col fiato sospeso gli automobilisti in transito e i soccorritori. Prima a prendere fuoco, per cause da accertare, è stato un grosso autocarro che trasportava ecoballe di rifiuti. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state sedate, evitando che interessare il grosso carico di rifiuti. Le ecoballe erano dirette a Pordenone ed erano state appena caricate nelle Stir di Pianodardine. Per ore sono il traffico è stato rallentato per consentire ai pompieri di lavorare. E' successo nel territorio di Mugnano del Cardinale, al chilometro 28, in direzione Napoli. Fino al pomeriggio sono proseguiti gli interventi di rimozione delle ecoballe e del grosso mezzo, con la circolazione che è proseguita su una sola corsia. La paura per chi viaggiava in A16 è stata molta, soprattutto per l'imponente nube nera che si è innalzata. Solo poche ore dopo, e a qualche chilometro di distanza, un altro incendio. E' successo al chilometro 38 in opposta direzione di marcia, a pochi metri dallo svincolo Avellino Ovest. Sono salvi per miracolo i cinque passeggeri di un auto che improvvisamente ha preso fuoco. Si tratta di una famiglia proveniente dal Napoletano. Erano diretti a Montevergine. Un lunedì di pellegrinaggio e preghiera per padre, madre e tre figli, che si è trasformato in una brutta avventura, per fortuna con lieto fine, grazie ai caschi rossi.