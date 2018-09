Code e fiamme sul Raccordo: brucia un tir, fumo e paura Il rogo

Giornata infernale per i Vigili del Fuoco di Avellino, che ieri per ore hanno dovuto lavorare per fermare l’incendio che ha avvolto il carrello di un tir che trasportava cablaggi elettrici per autovetture sul raccordo Salerno-Avellino altezza Atripalda.I caschi rossi con non poche difficoltà hanno quasi domato il rogo.