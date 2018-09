Due pistole in un cassetto: nei guai 60enne di Monteforte Omessa custodia di armi. E detenzione illegittima di munizioni. I carabinieri lo hanno denunciato

Teneva due pistole in un cassettone e diverse munizioni non dichiarate, i carabinieri lo hanno perciò denunciato per omessa custodia d'arma. Nel mirino dei militari della stazione di Monteforte Irpino è finito un 60enne del posto. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa dell'indagato e riscontrato le irregolarità nella custodia delle due armi da fuoco e delle munizioni.