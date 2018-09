Truffa da 34 milioni: chiesto il processo per 41 indagati Udienza preliminare fissata a ottobre. Anche degli irpini fra gli indagati

di Andrea Fantucchio

Chiesto il processo per i 41 indagati coinvolti in una presunta truffa da 34 milioni di euro. Gestita, secondo gli inquirenti, da un'associazione a delinquere specializzata nel piazzare abusivamente prodotti finanziari e quote di crowdfunding in tutta Europa. Una delle società nell'inchiesta della Procura di Como, la Larefer ltd, era ad Avellino. Sei gli indagati irpini. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 23 ottobre. Sarà il gup a dover decidere se spedire gli indagati a processo. Di seguito le contestazioni per gli indagati irpini.

M.M., 56 anni, di Avellino, ha ottenuto il dissequestro dei dispositivi informatici sequestrati, il cui contenuto è stato acquisito dagli inquirenti. Secondo i magistrati l'indagato avrebbe gestito la struttura operativa per collocare prodotti finanziari di investimento emessi dalla Larefer ltd. Sono 662 i contratti rinvenuti ad Avellino dalla finanza negli uffici di via Moccia. Il 56enne avrebbe incassato 1 milione e 200mila euro di provvigione per stipulare gli accordi che avevano assicurato 18 milioni e 848mila euro a Larefer ltd. Società finita al centro degli accertamenti della polizia tributaria avellinese, diretta dal tenente colonnello Gennaro Garzella.

A.D.A., 54anni, di Monteforte Irpino, era addetta alla contabilità, e secondo l'accusa avrebbe promosso la raccolta di 44mila 800 euro per la conclusione di 13 contratti di investimento con la Larefer ltd. Per lei una provvigione del 30 per cento con un guadagno di 50mila euro.

Una posizione più marginale, nell'inchiesta, è ricoperta dagli altri quattro indagati irpini. Sono accusati di aver offerto prodotti finanziari per società non autorizzate a operare in Italia. Sotto indagine sono finiti M.L, 54 anni , di Santo Stefano del Sole, D.L., 48 anni , di Atripalda, A.M., 51 anni , di Ariano Irpino e A.A., 31 anni, di Avellino.

Nelle 168 pagine dell'ordinanza di sequestro preventivo si legge che l'associazione aveva quattro capi-struttura con consulenti finanziari di riferimento. La gestione delle somme raccolte, il pagamento di rendite agli investitori italiani e le provvigioni ai singoli agenti, sarebbero avvenuti attraverso una piattaforma finanziaria chiusa, la Asap World. Piattaforma che avrebbe consentito di gestire le operazioni monetarie di trasferimento delle somme di denaro in modo non tracciabile, attraverso l'uso di carte di pagamento anonime.