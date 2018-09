Avellino, donna investita: è grave È accaduto ieri mattina in via Colombo. Investita una 61enne.

Donna investita in centro ad Avellino. La 61enne ieri mattina è stata travolta da un'auto in via Colombo mentre attraversare la strada. È stata soccorsa Dal 118 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale "Moscati". L'automobilista si è fermato per prestare aiuto. La ricostruzione dell'incidente è affidata ai vigili urbani.