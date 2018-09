«Mi hanno imbavagliata e rapinata», ma si era inventata tutto Denunciata dai carabinieri un'anziana donna di Aquilonia per simulazione di reato.

«Mi hanno legato e imbavagliato. Dopo essersi fatti consegnare i soldi». Un racconto carico di pathos «i criminali avevano il volto coperto da calze di nylon, mi hanno imbavagliata e costretto ad andare in camera da letto per prendere gli oggetti in oro». imbavagliati descritti come feroci e senza scrupoli. La donna, di Ma la storia era inventata.

Lo hanno scoperto i militari di Aquilonia, coordinati dalla compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Erano diversi gli elementi che avevano insospettito gli investigatori, guidati dal capitano Ugo Mancini. A partire dalle modalità con le quali 66enne spiegava di essersi liberata per poi chiedere aiuto. Alla fine, dopo una serie di interrogatori, la signora ha ammesso di essersi inventato la storia. Anche se non ha motivato le ragioni del proprio gesto. L'unica certezza è che, la sua “trovata”, l'è costata una denuncia per “simulazione di reato”.