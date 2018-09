Smart contro moto nei pressi del Partenio: auto ribaltata L'incidente

Violento schianto a Contrada Amoretta, all'altezza del Partenio, zona curva Nord. Per cause ancora da accertare, verso le 12 si è verificato l'impatto violentissimo tra una Smart e una Moto. I due feriti sono al Moscati per accertamenti. Prevedibile il congestionamento del traffico con code e proteste in zona.

In aggiornamento