Irpinia, schiacciato dal trattore: è grave Vittima dell'incidente un 78enne di Bisaccia. L'elicottero lo ha trasferito a Napoli.

di AnFan

Schiacciato dal trattore. Un 78enne di Bisaccia lotta fra la vita e la morte. Questa mattina era uscito, come faceva spesso, con il trattore per andare a lavorare nei campi. Ma qualcosa è andato storto. Forse una stradina troppo impervia, l'uomo ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Erano da poco passate le 14. A dare l'allarme i familiari che non lo avevano visto rientrare. Per soccorrere il 78enne è stato necessario l'intervento di un elicottero del 118 partito da salerno. Il personale medico ha prestato le prime cure alla vittima dell'incidente poi trasferita a Napoli in codice rosso. Lì sarà sottoposto a diversi esami strumentali che ne chiariranno le condizioni. La prognosi è riservata. A occuparsi delle indagini i carabinieri della stazione locale (La foto di copertina non rappresenta il trattore dell'incidente ed è solo indicativa).