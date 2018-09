In Irpinia per rubare: presa la banda delle batterie Montelfalcione. Arrestati dai carabinieri quattro uomini della provincia di Napoli.

di AnFan

Ladri di batterie in azione a Montefalcione (Avellino). Quattro malviventi aveva preso di mira un ripetitore di una nota azienda di telefonia mobile. A incastrarli il sistema di videosorveglianza. Così è scattato l'allarme. I carabinieri della stazione locale hanno fermato gli indagati con le “mani nella marmellata”: nell'auto dei presunti ladri, parcheggiata nei pressi del ripetitore, c'erano oggetti da scasso e diciannove batterie. I quattro uomini della provincia di Napoli, un 24enne e un 26enne di Cardito e un 28enne e un 44enne di Frattamaggiore, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e ricettazione. Nei prossimi giorni compariranno dinanzi al giudice per l'udienza di convalida. I furti delle batterie e di altri componenti elettronici, istallati nei ripetitori, continuano a essere molto diffusi. Gli oggetti sono facilmente rivendibili e i rischi per i ladri relativamente bassi: di solito il furto costa loro una denuncia, eccetto che non si venga presi con in flagranza di reato. Come capitato ai quattro di Napoli.