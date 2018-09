Incidente a Grottolella: 4 feriti E' accaduto questa sera. Coinvolte due auto nel sinistro. Quattro ricoveri in codice giallo.

di AnFan

E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato questa sera a Grottolella (Avellino), in località Pozzo del Sale. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Il 118 ha trasportato i quattro passeggeri dei veicoli in ospedale in codice giallo. Per loro solo forti contusioni oltre al comprensibile spavento. Ora saranno comunque sottoposti alla tac per evidenziare eventuali lesioni interne. Le forze dell’ordine dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.