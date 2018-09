Ladri in casa a Rotondi, scappano col bottino Tornano i "topi d'appartamento". Portati via alcuni oggetti di valore. Indagini in corso.

di AnFan

Ladri in casa: quando i proprietari sono tornati, i criminali avevano portato via diversi oggetti di valore prima di andare via. E' accaduto ieri sera nel comune caudino di Rotondi (Avellino). In via Del Balzo. Le vittime del furto hanno trovato la casa messa a soqquadro. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati in casa sfondando una finestra e agendo in pochi minuti.

Non si esclude l'ipotesi che, all'esterno dell'abitazione, ci fosse un complice pronto a lanciare l'allarme. Il "palo", infatti, in colpi del genere gioca un ruolo fondamentale: sentinella ma anche autista pronto a portar via gli altri complici. Le forze dell'ordine, dopo aver ascoltato i residenti, acquisiranno le immagini raccolte dai circuiti di sorveglianza privati di abitazioni e negozi a ridosso del luogo del furto. Sperano che le telecamere abbiano immortalato i ladri.

Nei mesi scorsi sono stati diversi gli episodi di furto denunciati fra Cervinara e Rotondi. I ladri prendevano di mira gruppi di poche case isolate del centro dei paesi e agivano quando i proprietari erano via. Probabilmente indirizzati da qualcuno del posto che conosceva la zona e le abitudini dei residenti.