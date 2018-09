Grottaminarda. Incidente sulla statale, feriti tra le lamiere Questa sera intorno alle 19 l'impatto tra due vetture: sette i passeggeri a bordo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 19'00 di oggi 9 settembre, è intervenuta sulla SS 90, al km 5.200, bivio di Bonito, per un incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture, una Lancia Delta con 4 persone a bordo, e una Citroen C,3 con 3 persone all'interno, che dopo lo scontro si è ribaltata. I feriti trasportati in ospedale sono stati due della Citroen e 1 ragazza nella Delta.i veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.