Irpinia, furgone si ribalta: 5 feriti, 2 in codice rosso E’ accaduto ieri notte a San Michele di Serino. Cinque feriti.

di Anfan

E’ di cinque feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato nella notte a San Michele di Serino. Un furgone, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Cinque feriti, di cui due in codice rosso, trasportati all’ospedale Moscati di Avellino. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere i feriti, tirarli fuori dalle lamiere e mettere in sicurezza la zona. Toccherà alle forze dell’ordine, dopo aver eseguito tutti i rilievi, ricostruire la dinamica del sinistro