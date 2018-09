Avellino, carta rubata per pagare la spesa: fermato un uomo Il sospettato, dopo la segnalazione arrivata dal centro commerciale, è stato fermato dalla polizia

di AnFan

Era andato al centro commerciale a fare compere, ma al momento di pagare qualcosa è andato storto: le carte di credito risultavano rubate. L'allarme è stato lanciato oggi pomeriggio da un noto centro commerciale di Avellino. L'uomo, un 40enne, aveva dato una carta da strisciare al dipendente alla cassa. Il cassiere ha fatto qualche tentativo, ma la scheda risultava "bloccata". Il legittimo proprietario aveva denunciato la sparizione. Così è partita la telefonata in Questura.

Il 40enne, intanto, si è allontanto. Nei pressi del centro commerciale, annunciata dalle sirene, è arrivata un'auto della polizia. Gli agenti hanno fermato il sospettato poco distante dal market. Aveva ancora addosso le carte rubate. L'uomo, attualmente, è ancora negli uffici di via Palatucci per l'identificazione. Non è escluso che si proceda con una denuncia nei suoi confronti per uso indebito di carte di credito. Carte che dovranno ora essere restituite al legittimo proprietario.