Avellino, vende coca e hashish all'uscita di scuola: arrestato I carabinieri hanno fermato il 19enne di Montoro all'uscita dell'istituto superiore.

di Andrea Fantucchio

All'uscita di scuola, invece dei libri citati ne “I giardini di Marzo” dell'indimenticabile Lucio Battisti, lui vedeva la droga. Ma i carabinieri lo hanno beccato e ora la sua “audacia” potrebbe costargli caro. Di certo una bella “macchia” sulla fedina penale. I militari del nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Avellino, guidata dal comandante Costantino Coppola, hanno arrestato un 19enne di Montoro. Nello zaino aveva trentotto stecche di hashish, un po' di cocaina e un coltello a sarramanico.

Il ragazzo ha provato a giustificare, in modo maldestro, quell'arma e la droga. Ma i trecento euro che aveva addosso hanno finito per peggiorare la sua situazione. I carabinieri non hanno dubbi: quei soldi li aveva racimolati per vendere la sostanza stupefacente e si preparava a incassare ancora. Una versione che potrebbe essere smentita dal diretto interessato davanti al giudice. Il giovane indagato, infatti, nei prossimi giorni dovrà affrontare l'udienza di convalida del fermo.

Intanto i carabinieri di Montoro hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. In casa del 19enne, dopo aver passato in rassegna bagni e stanze, i militari hanno trovato un altro panetto di hashish. Cinquanta grammi oltre ad alcuni utensili usati per squagliare la droga. Per gli investigatori il ragazzo potrebbe aver venduto della sostanza stupefacente anche a casa. Con l'inizio dell'anno scolastico il comando provinciale di Avellino, guidato dal colonnello Massimo Cagnazzo, ha disposto maggiori controlli all'ingresso delle scuole. Proprio per prevenire fenomeni di spaccio. Controlli che si aggiungono alle ispezioni a sorpresa nelle scuole.

La task force dell'Arma, che ha incluso anche l'irpinia, rientra nel piano “Scuole sicure”, varato dal Viminale. La direttiva a firma del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata diramata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Reparti dipendenti, in vista della riapertura dell’anno scolastico 2018-2019. I pusher sono avvisati: un passo falso potrebbe costare caro.