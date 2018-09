Valle del Sabato, nuova indagine in vista: comitati in Procura Nuova denuncia per molestie olfattive ed emissioni inquinanti da individuare.

Ritorna l'appello dei comitati: «Le emissioni nauseabonde non si fermano. Indagate». Altro esposto dell'associazione ambientalista "Salviamo la Valle del Sabato".