Quadrelle, arrestato giovane "topo d'appartamento" Ladro preso con "le mani nel sacco" dai carabinieri. Il ventenne aveva addosso anche della droga.

di AnFan

Voleva svaligiare una casa, ma è stato preso, come si suol dire, con le mani nel sacco. E' accaduto ieri sera nel comune mandamentale di Quadrelle (Avellino). Un ventenne è stato visto uscire, a tarda sera, dalla finestra di un'abitazione. Un residente ha chiamato il 112. Quando i militari dell'Aliquota Radiomobile di Baiano hanno raggiunto l'indagato, il ragazzo ha tentato una maldestra fuga durata pochi metri. La perquisizione personale ha dato esito positivo: il 20enne aveva addosso alcuni oggetti appena rubati e una piccola quantità di droga. I carabinieri hanno poi fatto visita alla casa presa di mira dal ladro. La grata di una finestra era stata scardinata, il vetro infranto. All'interno, nei pressi di un condizionatore, erano accatastati alcuni oggetti. Per gli investigatori il ladro doveva portarli via, ma era stato interrotto sul più bello proprio dall'arrivo della Gazzella. Oltre all'arresto per il 20enne è scattata la segnalazione alla Prefettura come consumatore di sostanza stupefacente. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Il ragazzo, giudicato con rito direttissimo e assistito dall'avvocato Liberato Saveriano, è stato condannato a dieci mesi con pena sospesa.