Non si ferma all'alt e si schianta. Paura in via De Gasperi Nel pomeriggio durante i normali controlli dei militari

di Siep

Non si ferma all’alt dei Carabinieri: scappa e si schianta. I militari, nel pomeriggio, durante un normale servizio di controllo hanno imposto l’alt ad un uomo alla guida di una vettura. L’automobilista ha deciso di non fermarsi e accelerare. Ha deciso di forzare il posto di blocco e si è rapidamente allontanato dlla zona stadio procedendo lungo via De Gasperi. L’automobilista avrebbe effettuato qualche manovra azzardata allontanandosi. Il tutto fino ad impattare con una seconda vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Per fortuna non ci sono state conseguenze serie. La signora alla guida della auto coinvolta nel sinistro non avrebbe riportato ferite serie come anche l'altro automobilista. Al momento sul posto sono presenti tre gazzelle dei Carabinieri che hanno bloccato l’uomo e lo hanno caricato in auto. Sono in corso rilievi e accertamenti dei militari per accertare ogni aspetto del sinistro.

Tanta paura lungo il viale dove in tanti hanno assistito alla fuga prima e allo schianto. Sul posto i militari hanno effettuato i rilievi di rito e stanno sentendo l'uomo effettuando una ispezione accurata del veicolo.