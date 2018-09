Droga e alcol: denunce e perquisizioni in Irpinia I controlli

I Carabinieri di Montella hanno presidiato strade e paesi in un week end ad alto impatto. Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che, nel weekend appena trascorso, hanno portato alla denuncia di una persona ed al sequestro di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

In particolare, a Parolise, i Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hanno effettuato un controllo su un 40enne di San Mango sul Calore che, in evidente stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, si era messo alla guida della propria autovettura. Il test etilometrico ha confermato i sospetti dei militari, rilevando un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per la guida. L'uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla Prefettura di Avellino, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, due uomini di Nusco ed una coppia di Caposele, già noti alle Forze dell’Ordine, che, sottoposti a perquisizione dai Carabinieri delle rispettive Stazioni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (rispettivamente hashish e marijuana) sottoposte a sequestro.