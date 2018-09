Grottaminarda, in auto 17 grammi di cocaina: arrestato 27enne I controlli

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino ieri notte hanno arrestato un giovane di Flumeri, per detenzione di sostanza stupefacente.

A Grottaminarda il ragazzo è stato fermato per un normale controllo.Il giovane si è mostrato teso. Per questo motivo i militari hanno deciso di approfondire l'operazione di controllo in auto.Così occultati in un paio di scarpe nonché nell’incavo tra lo schienale e la seduta del sedile dell’auto, sono stati trovati 17 grammi di cocaina, sottoposti a sequestro unitamente alla somma di 1.100 euro, contenuta in una busta posta sul tappetino lato passeggero, forse provento dell’illecita attività di spaccio. E a seguito della successiva perquisizione domiciliare, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale vario verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

IL 27enne è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.