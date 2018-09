Shock a Corso Europa: prende a martellate una donna e fugge La polizia sta cercando l'uomo che è fuggito.

di Andrea Fantucchio

Dramma sfiorato nella centralissima corso Europa ad Avellino. Un uomo poco fa ha preso a martellate una 37enne ed è fuggito. Decisivo l’intervento di alcuni passanti che si sono frapposti fra la vittima e l'aggressore. L'uomo, messo alle strette, è fuggito lasciando cadere il martello. Secondo le testimonianze raccolte il fuggitivo aveva nascosto l’arma in alcuni giornali. Prima dell’aggressione ci sarebbe stato un violento litigio fra la vittima è l’aggressore che, probabilmente, si conoscevano.

Dopo aver chiamato il 118 i passanti hanno cercato di soccorrere la donna che continuava a urlare. Il personale medico, arrivato a corso Europa, poco lontano da una parafarmacia, ha visto la vittima rannicchiata a terra. Dopo averla caricata a bordo l’ambulanza è ripartita in codice rosso. Al momento la 37enne polacca si trova al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Il personale medico ha stabilizzato le condizioni della donna che ora sarà sottoposta alla tac per evidenziare eventuali fratture interne. Proprio dalle dichiarazioni della vittima potrebbero arrivare elementi utili per l'identificazione dell’aggressore.

A occuparsi deli primi rilievi sono gli agenti della sezione Volante di Avellino, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, e i vigili urbani, al comando del colonnello Michele Arvonio. I primi accertamenti partiranno proprio dall’arma lasciata cadere dall’uomo: si tratta di una martello di piccole dimensioni. L’aggressore ha guadagnato la fuga dirigendosi verso piazza Libertà. La macchina delle forze dell’ordine si è subito mobilitata per intercettarlo. Non è escluso che possa essere fermato già nelle prossime ore. Secondo un primo identikit, tracciato dalle persone che abbiamo intervistato sul posto, si tratta di un uomo di mezza età, di media statura e piuttosto corpulento. Sconosciuti i motivi alla base dell’aggressione, al momento non si esclude alcuna pista.