Minaccia ex moglie, in giardino coltiva marijuana: arrestato Il 32enne avellinese è finito in manette. Tutto era nato dalla denuncia dell'ex coniuge.

di AnFan

«Aiuto, mio marito vuole picchiarmi!», La chiamata è stata raccolta ieri sera dalla centrale operativa della Questura di Avellino. Subito una pattuglia della Volante è partita in direzione di un quartiere periferico della città (non lo indicheremo per tutelare la privacy della vittima). Gli agenti hanno raccolto la denuncia della donna: «Non è la prima volta, mi ha minacciata spesso, da quando ci siamo separati». Così sono iniziate le ricerche. L'indagato è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione. La perquisizione degli agenti, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi, ha dato esito positivo: i poliziotti hanno sequestrato un coltello e una pianta di marijuana in giardino. La canapa era già in fiore, le inflorescenze raggiungevano il peso di oltre cinque chili. Il 32enne, incensurato, è finito ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. E' stato anche denunciato per “possesso” di arma bianca.