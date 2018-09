Vende la moto, poi ci ripensa e viene pestato: 3 condanne Avellino. Sono stati celebrati i riti abbreviati a carico di tre persone accusate di estorsione

di Andrea Fantucchio

Tutto è iniziato per una moto che uno dei tre ragazzi aveva comprato su internet per cinquecento euro, ma il giorno dopo l'inserzionista ci ha ripensato. Questo avrebbe innescato l'estorsione per i quali questa mattina sono stati condannati a tre anni e sei mesi, G.V., a due anni e venti giorni di reclusione, D.N., e a un anno sei mesi e venti giorni, con pena sospesa, G.F.. Per G.V., oltre all'accusa di estorsione pluriaggravata, c'era anche quella di lesioni aggravate.

Tutto è iniziato nel 2017. Quando G.V. aveva comprato l'Aprilia dalla persona offesa. La trattativa si era chiusa ad Atripalda: e l'inserzionista aveva anche dato la moto in prova all'acquirente in attesa di ricevere i cinquecento euro pattuiti. Ma, il giorno successivo, c'era stato un ripensamento. Il venditore aveva chiamato G.V. annunciandogli di aver trovato un acquirente disposto a pagare settecento euro. Ma, quando era andato a riprendergli la moto, secondo la ricostruzione della Procura è stato picchiato dall'imputato che ha poi chiesto anche dei soldi di indennizzo. Lì è scattata la prima denuncia a carico del ragazzo che ha innescato un “appostamento” dei carabinieri nei pressi di piazza Kennedy ad Avellino. Avvenuto qualche giorno dopo.

I militari hanno visto l'auto dei tre imputati raggiungere la parte offesa che ha consegnato dei soldi e a quel punto sono intervenuti e li hanno arrestati. Questa mattina si è celebrato il rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni e sei mesi di reclusione per G.V. e 3 anni e sei mesi per gli altri due imputati. La difesa è stata affidata agli avvocati Rolando Iorio, Carmine Danna e Patrizio Dello Russo.

Iorio, per la posizione del suo assistito G.V., ha chiesto la derubricazione del reato di estorsione a esercizio arbitrario delle sue ragioni. In relazione proprio alla prima trattativa d'acquisto naufragata che avrebbe innescato la reazione dell'imputato. Ma il giudice Fabrizio Ciccone ha respinto la richiesta. Poi è arrivata la sentenza.