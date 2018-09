Processo Acs, la decisione sulle intercettazioni slitta ancora I giudici si esprimeranno sull'utilizzabilità di alcune intercettazioni.

di Andrea Fantucchio

Il caso intercettazioni, nel processo Acs, verrà sciolto il prossimo 5 ottobre. Quella di questa mattina si è rivelata un'udienza transitoria nel dibattimento a carico dell'ex manager della partecipata comunale di Avellino e ad altre dieci persone. L'indagine della Procura avellinese, coordinata dal capo Rosario Cantelmo e dal sostituto Vincenzo D'Onofrio, ipotizza un sistema di corruzione elettorale che ruotava intorno alla partecipata comunale, Acs. Un'indagine che poggia in larga parte sull'attività di intercettazione svolta da Squadra Mobile e finanza.

La scorsa udienza l'avvocato, Gerardo Di Martino, aveva sollevato la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per la scadenza dei termini di proroga, in riferimento all'indagine del 2013 per abuso d'ufficio. E alle quali si fa riferimento nel procedimento del gip, che ha poi motivato l'applicazione delle misure cautelari, riferito anche al capo di imputazione della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Intercettazioni riferite a prima dell'8 maggio 2015 (quando è stata fatta una nuova iscrizione di reato) e che sarebbero inutilizzabili poiché il provvedimento autorizzativo fa riferimento ai risultati investigativi della prima indagine per la quale la Procura, secondo la difesa, avrebbe richiesto e ottenuto la proroga (valida per sei mesi) il 3 marzo 2014. Questa mattina il sostituto procuratore D'Onofrio ha prodotto ai giudici Sonia Matarazzo, Gennaro Lezzi e Pier Paolo Calabrese, alcuni documenti fra i quali proprio le proroghe.

L'avvocato Di Martino ha chiesto il tempo per visionare gli atti e così i giudici hanno rimandato la decisione sull'utilizzabilità delle intercettazioni al 10 ottobre.

Nella difesa degli imputati sono impegnati anche gli avvocati Alberico Villani, Costantino Sabatino, Gaetano Aufiero, Claudio Frongillo, Ennio Napolillo e Valentina Musto.