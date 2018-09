Caso guardie giurate: la nota dell'istituto di vigilanza La "CDM vigilanza e investigazioni srl" ci spiega la posizione sui due ex dipendenti imputati.

Riceviamo e pubblichiamo:

E' di ieri la notizia della condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa a una guardia giurata, dipendente dell'istituto di vigilanza “CDM VIGILANZA E INVESTIGAZIONI srl”, in merito all'episodio della finta sparatoria avvenuta lo scorso anno in un cantiere eolico di Morcone (Bn) e che vedeva coinvolto anche un altro collega.

Dal canto suo, l'azienda ci tiene a far sapere di essere totalmente estranea ai fatti e di non avere alcuna responsabilità in merito all'accaduto, essendo, questo, un fatto imputabile esclusivamente ai soggetti coinvolti nella fantomatica sparatoria.

Fino a questo momento i suddetti dipendenti hanno avuto modo di poter continuare il loro servizio presso l'azienda (ovviamente con mansioni diverse da quelle delle guardie giurate) e questa circostanza è attribuibile solo ed esclusivamente al fatto di aver voluto attendere il normale prosieguo della giustizia e l'eventuale accertamento delle reali responsabilità dei soggetti implicati.

Sebbene la condanna non sia definitiva, l'istituto di vigilanza ha comunque tutto l'interesse ad assumere iniziative consequenziali, che siano volte a tutelare i clienti verso i quali effettua i relativi servizi nonché la propria immagine pubblica.