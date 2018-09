Lucernario si rompe al corso e 15enne cade: arriva ambulanza Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno tirato fuori e affidato al 118.

di Andrea Fantucchio

I vigili del fuoco non sono passati inosservati, così come l’auto della polizia e poi l’ambulanza che è arrivata al corso di Avellino a sirene spiegate. Secono una prima ricostruzione nella galleria, poco distante dal negozio di abbigliamento Benetton, meno di mezz'ora si è rotto un lucernario e un quindicenne è caduto nel vuoto. Gli amici che erano con lui hanno chiesto aiuto poi è partita la chiamata ai soccorsi.

"Presto, venite al corso, un ragazzo è rimasto incastrato ". L’intervento dei pompieri, arrivati dalla caserma di via Zigarelli, si è rivelato fondamentale. I caschi rossi, dopo averlo imbracato, hanno aiutato il quindicenne a uscire. Il ragazzo è stato affidato alle cure del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti. Dove sarà sottoposto agli esami per avere un quadro delle sue condizioni. Comunque, stando alle prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi solo tanto comprensibile spavento.

Intorno al luogo dell’intervento si è presto creato un folto capannello di curiosi: “Cosa è successo?” In questo momento i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona. Gli agenti della sezione Volante, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno eseguito gli accertamenti e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

In aggiornamento