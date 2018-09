Ragazzo pestato al corso, aggressori in fuga Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza e portato in ospedale.

di AnFan

Ancora violenza ad Avellino. Aggressione nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Un adolescente, del quale non sono state rese note le generalità, questa sera è stato colpito da un pugno in faccia. Secondo una prima ricostruzione gli aggressori, anche loro dei ragazzi, si sono dileguati nella folla. La scena non è passata inosservata, il corso a quell'ora era gremito. Così sono stati chiamati i soccorsi.

L’ambulanza, intervenuta al corso, ha trasportato il ragazzo straniero al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Dove i medici si occuperanno di suturare la ferita. (La foto di copertina ci è stata gentilmente concessa dal collega Lino Sorrentini)

Alcune pattuglie dei carabinieri sono state viste passare a sirene spiegate nei pressi di Corso Europa. I militari sono alla ricerca degli aggressori. Non è escluso che possano essere bloccati già nelle prossime ore. Ancora sconosciute le motivazioni alla base dell’episodio. In aiuto agli investigatori potrebbero venire le immagini raccolte dai circuiti di telecamere di negozi del corso. Intanto, sempre a corso Vittorio Emanuele, questa sera un lucernario si è rotto e un ragazzo è caduto di sotto. A soccorrerlo i pompieri che lo hanno affidato alle cure dell’ambulanza. Non sembrerebbe aver riportato ferite gravi.

In aggiornamento