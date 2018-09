Incidente dalla notte ad Avellino: un ferito in via Scandone L'impatto, due auto coinvolte

Incidente nella notte ad Avellino. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte. Dalle prime indiscrezioni sembra che siano state coinvolte tre autovetture, di cui due in sosta. L'impatto in via Scandone. In una delle tre auto c'erano quattro ragazzi a bordo, tra questi uno è rimasto ferito.Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118. Concitati i soccorsi. Presenti tanti ragazzi che affollavano la zona esterna dei locali in zona. Ora si dovrà stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Toccherà alle forze dell'ordine intervenute sul posto che hanno effettuato i rilievi accertare ogni eventuale responsabilità nella dinamica del sinistro.