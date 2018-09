Trattamento rifiuti e lavoro nero: azienda nei guai Dopo i controlli dei carabinieri di Chiusano San Domenico e di quelli forestali di Volturara.

di AnFan

Trattamento rifiuti e lavoro nero nel mirino dell'Arma irpina: i carabinieri forestali di Volturara e quelli della stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato una azienda di Chiusano nella quale erano impiegati tre lavoratori extracomunitari non regolarmente assunti. Dopo una perquisizione nella quale hanno evidenziato il presunto stoccaggio illecito di rifiuti ferrosi e di carta senza seguire le prescrizioni in materia, la mancata richiesta del certificato antincendio in relazione ai rifiuti cartacei stoccati e il presunto mancato aggiornamento dei registri di carico e scarico rifiuti.