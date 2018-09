Avellino, donna investita da un pirata della strada E' accaduto alle 12,30, in via Trieste e Trento. La cinquantenne è ora al Moscati

Una 51enne di Avellino è stata investita da un automobilista mentre attraversava la strada. Il conducente dell'auto, dopo l'impatto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. È successo poco fa in via Trieste e Trento del capoluogo irpino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione. La donna è stata trasportata dal 118 al Moscati, i medici del pronto soccorso hanno effettuato gli accertamenti necessari. La donna non ha perso i sensi: ha riportato un lieve trauma cranico e avverte dolori alla schiena. Sarà sottoposta a una Tac per verificare eventuali lesioni. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. Indagini sono in corso per cercare di identificare il conducente dell'auto. I militari hanno ascoltato numerosi testimoni.