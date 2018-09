Monteforte, furto nel supermarket: tre donne nei guai I carabinieri hanno identificato e denunciato tre donne di Pietrelcina.

di AnFan

Colpo nel supermercato: sono state denunciate dai carabinieri di Monteforte Irpino tre donne di Pietrelcina (Benevento), fra i 18 e i 40 anni, accusate di furto aggravato. Accaduto diversi giorni fa. Decisive, per incastrare le indagate, le immagini raccolte dal servizio di videosorveglianza. Le tre avrebbero portato via un bottino costituito, in larga parte, di capi d'abbigliamento e accessori.