Tragedia sfiorata, albero cade nel cortile del Colletta E' accaduto questa mattina nello spiazzale antistante l'istituto di via Tuoro Cappuccini.

di AnFan

Tragedia sfiorata all'ingresso del liceo classico Colletta in via Tuoro Cappuccini ad Avellino. Questa mattina, a causa del forte vento, è crollato un albero nel cortile. Per fortuna, quando si è verificato l'incidente, gli studenti erano ancora in classe. I ragazzi hanno dovuto utilizzare una uscita secondaria. A occuparsi di liberare il cortile dall'albero i vigili del fuoco del capoluogo irpino. Diversi i disagi causati dal maltempo e, soprattutto, dalle raffiche di vento nelle ultime ore. Sempre ad Avellino, questa mattina, i caschi rossi sono intervenuti per rimuovere una lamiera pericolante sul tetto della scuola media Solimena a viale Italia.