Avellino, futuro piscina: tutto rinviato a metà ottob Ancora incerto l'avvenire dell'impianto comunale di via De Gasperi.

Il futuro della piscina comunale di Avellino è ancora nebuloso. Tre le ipotesi in ballo al momento: commissario, nuova gestione o chiusura (che il Comune vorrebbe evitare). Questa mattina c'è stato un incontro fra i rappresentati di Palazzo di Città e quelli della Polisportiva Avellino.

Il vicesindaco, Ferdinando Picariello, ha spiegato: «Non è stata presa una decisione. Dai rappresentanti della polisportiva è stata ipotizzata una ipotesi, non formalizzata, di rinegoziazione del passivo maturato sul credito sportivo».

Insomma per l'impianto di via De Gasperi tutto ancora in bilico e rinviato a metà ottobre.