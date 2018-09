Ancora un incidente all’incrocio della chiesa di San Ciro E’ accaduto ieri notte. Indagini della polizia sulla dinamica.

Nuovo incidente nei pressi della Chiesa di San Ciro ad Avellino. Ieri notte, poco dopo le 23, due cause si sono scontrate fra via Roma e via Guido Dorso. Ancora da ricostruire la dinamica, dovrà occuparsene la sezione Volante diretta dal vicequestore, Elio Iannuzzi. Per fortuna nessun ferito. Le auto sono state portate via con il carro attrezzi che le trasporterà al vicino deposito giudiziario. Quell’incrocio si conferma estremamente pericoloso per gli automobilisti, sopratutto nelle ore serali. (A fine articolo le foto dell’incidente)