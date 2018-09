Fermato a campetto Santa Rita con gioielli rubati. Due in fuga Gli agenti della sezione Volante hanno fermato una auto sospetta: 50enne ammanettato.

di Andrea Fantucchio

Li hanno beccati a campetto Santa Rita ad Avellino, nell'auto avevano la refurtiva rubata nella notte: elettrodomestici e gioielli. Questo almeno è quello che pensa la sezione Volante della Questura del capoluogo irpino, diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi intervenuto in via Circumvallazione. Gli agenti hanno fermato un'auto nel parcheggio dove si trova il terminal dei pullman per Salerno e all'interno del bagagliaio hanno trovato proprio gli oggetti che sarebbero stati rubati.

Le persone nella vettura, almeno tre, hanno tentato la fuga. Uno di loro è stato bloccato. E' un uomo sulla cinquantina che viene dal napoletano: anche se le generalità non sono state rese note. Gli agenti lo hanno ammanettato e ora verrà portato in Questura e interrogato. Dalle sue dichiarazioni potrebbero venire elementi utili per ricostruire la dinamica dei furti.

I poliziotti si sono messi subito a lavoro per rintracciare i presunti complici. Poi si occuperanno di identificare i proprietari degli oggetti rubati e restituirli. Due giorni fa proprio gli uomini della Volante, affiancati dai carabinieri di Avellino, avevano fermato una Audi a Torrette con a bordo una banda di ladri accusati di aver svaligiato una serie di villette fra il capoluogo irpino e l'hinterland. In quel caso a essere arrestati sono stati due serbi che abitano fra Latina e provincia. E che, secondo la ricostruzione degli investigatori, potrebbero appartenere a una banda criminale più ampia specializzata in furti in appartamento. Nell'auto infatti sono stati trovati flex, tenaglie e altri oggetti utilizzati per forzare l'ingresso delle case. Non si esclude che la banda abbia altri complici anche sul territorio per poter scegliere con accuratezza le vittime. E agire con successo dopo aver appreso abitudini e orari dei proprietari di casa.

