Trasportano decine di pecore e capre malate: in 4 nei guai L'esito della perquisizione di un autocarro compiuta dia carabinieri di Chiusano San Domenico.

di AnFan

Trasportavano capre e pecore malate di brucellosi e senza microchip identificativo. Una distrazione alla quale, una delle quattro persone denunciate (tre uomini e una donna), ha aggiunto anche l'atteggiamento arrogante: «Non potete portarci via gli animali». I carabinieri della stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato i quattro (di età fra i 25 e i 40 anni) che viaggiavano su un autocarro con a bordo 87 animali: 84 capi sono risultati sprovvisti di microchip, 1 registrato in un altro allevamento e 2erano “segnati” come già macellati. Dopo gli accertamenti dei veterinari dell'Asl di Atripalda, che hanno riscontrato come gli animali avessero contratto la brucellosi, è scattato il sequestro dei capi di bestiame. Tre indagati rispondono di ricettazione e diffusione di una malattia degli animali, quello che avrebbe insultato in malo modo i carabinieri è accusato anche di minaccia a pubblico ufficiale.