Documenti spariti, "Perquisite l’avvocato": ma non c’entrava Procura di Vallo della Lucania ha chiesto la perquisizione dell’avvocato irpino.

Di Anfan

“Un faldone è sparito, l’ha portato via lui”, lui era un avvocato del foro di Avellino. A quel punto la Procura di Vallo della Lucania ha spedito i carabinieri a perquisire il sospettato. Alcune auto dei militari, ieri, sarebbero intervenute nei pressi dello studio del legale in centro città (non indicheremo il nome perché poi la perquisizione non si è concretizzata). L’avvocato stava già spiegando che non c’entrava nulla col furto. Poi è arrivata la chiamata da Vallo della Lucania. Il faldone non era stato rubato, ma solo spostato da un cancelliere. Il legale, però, era comprensibilmente furioso e voleva procedere con la denuncia. Anche perché ritiene gravissimo un atteggiamento come quello tenuto dagli dal tribunale di Vallo che non ha ritenuto di approfondire la questione prima di disporre la perquisizione, creandogli anche un grave imbarazzo.