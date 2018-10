Ragu' all'hashish. Cosi' ha provato a passare droga in carcere Una madre avrebbe provato a far passare cosi' la droga

Una iniziativa che non è certo passata inosservata. Ieri nel settore Colloqui c’è stata una grande operazione antidroga che ha consentito ai poliziotti penitenziari di scoprire un astuto raggiro. Sono stati scoperti dal personale di Polizia Penitenziaria addetto al controllo dei pacchi dei familiari in entrata 14 pezzi abilmente occultati all'interno dei pezzi di carne al sugo. Secondo quanto ricostruito la mamma avrebbe voluto far avere al figlio detenuto, un 40 enne della provincia di Napoli la droga. Si trattava di circa 230 grammi di hashish, veniva immediatamente informata la Procura della Repubblica di Benevento di Benevento il quale disponeva l'arresto della donna e la misura dei domiciliari, nonché la perquisizione domiciliare presso l'abitazione che si trovava in un paese del Vesuviano. "Grande operazione condotta dalla Polizia Penitenziaria Arianese in collaborazione con le unità Cinofile del distaccamento a Bellizzi Irpino e il supporto del N.I.C. Regionale di Napoli. Grande riconoscimento e apprezzamento va a tutto il Personale di Polizia Penitenziaria del Settore Colloqui, nonché al Responsabile del settore e al Comandante del Reparto Commissario Capo Angelo GIARDINO che ieri era per lui il primo giorno presso l'istituto del Tricolle, per l'alta professionalità dimostrata nelle varie operazioni messe in atto per il contrasto all'introduzione nel Carcere di sostanze stupefacenti e di altri oggetti non consentiti. Viva la Polizia Penitenziaria si legge nella nota stampa -".