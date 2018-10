Truffa sulla casa dei sogni: tre donne nei guai Cassano Irpino. Promettevano di affittare la casa a mare, incassavano i soldi e sparivano.

di AnFan

Erano specializzate in truffe online: ti vendevano la casa dei sogni, incassavano i soldi e sparivano. Questo almeno è quanto ricostruito dai carabinieri di Torella dei Lombardi, coordinati dalla compagnia di Montella, che hanno denunciato tre donne (una 21enne e una 39enne di Napoli e una 22enne di Caserta). Sono accusate di aver incassato l'acconto di quattrocento euro versato da un residente di Cassano Irpino per “bloccare” una casa vacanze a Marina di Camerota (SA): abitazione che avrebbero affittato, su un sito online, proprio le indagate. Ore per le tre donne è scattata la denuncia per truffa.