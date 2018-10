Violenta 13enne disabile: 47enne di Serino in carcere La Cassazione respinge il ricorso. L'uomo era ai domiciliari.

di Andrea Fantucchio

Facevano salire quella 13enne sul pulmino, per portarla in un centro specializzato, e poi abusavano di lei. Più volte, approfittando del suo silenzio e della sua disabilità. La Cassazione ha respinto il ricorso di un artigiano 47enne di Serino accusato di violenza sessuale. I carabinieri di Montoro Superiore hanno eseguito l'ordine di carcerazione: l'uomo, che si trovava ristretto ai domiciliari, dovrà scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione. Così come stabilito dalla Corte d'Appello che aveva confermato il giudizio di primo grado emesso dal giudice, Luigi Buono.

Le violenze erano state denunciate nel 2013 e le indagini erano durate un anno. I carabinieri, dopo aver raccolto le parole della ragazzina, che aveva ricostruito il il quadro doloroso di un'adolescenza violata da abusi e violenze sessuali, avevano arrestato i due uomini. Ora per uno dei due la condanna è diventata definitiva: per lui si apriranno le porte del carcere dove dovrà scontare la pena residua.