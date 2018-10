Prof investita da un scuolabus senza autista: è grave Una 54enne di Capriglia Irpina è finita in ospedale. Diverse fratture, ma non in pericolo di vita.

di Andrea Fantucchio

Lo scuolabus parcheggiato in discesa, improvvisamente, è partito. E' scivolato via, sempre più veloce, metro dopo metro, il rumore delle ruote sull'asfalto, ma la professoressa non si è accorta di nulla. O, se lo ha fatto, era già troppo tardi: il mezzo pesante l'ha travolta. E' accaduto questa mattina nei pressi della scuola media di Grottolella (Avellino). Le lezioni erano da poco terminate e il parcheggio dell'istituto scolastico era gremito. In tanti hanno assistito all'incidente: gli studenti con i genitori, ma anche qualche docente.

«Presto, venite a Grottolella, una donna è stata investita da un pullman. C'è bisogno di aiuto». La chiamata ha attivato la centrale operativa del 118. Annunciata dalle sirene, a Grottolella, è arrivata una ambulanza. Il barellieri hanno prestato i primi soccorsi alla 51enne, che era cosciente, poi l'hanno caricata a bordo e sono ripartiti in codice rosso: in direzione dell'ospedale Moscati di Avellino. Nella struttura di Contrada Amoretta la professoressa, originaria di Capriglia Irpina, è stata sottoposta agli esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta al braccio e una composta al femore. Oltre alla rottura dei legamenti di una gamba e ferite profonde. Per lei una prognosi superiore ai quaranta giorni, ma non è in pericolo di vita. E, presto, sarà operata.

A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della compagnia di Avellino, guidati dal comandante Costantino Coppola. I militari hanno eseguito i primi accertamenti sul pullman, necessari per chiarire la dinamica: una delle ipotesi è che il freno a mano non fosse stato innestato, magari una distrazione che poteva causare una tragedia. Non si esclude, comunque, che un guasto meccanico possa aver causato il cedimento del sistema frenante del pullman. Dopo le indagini sarà possibile stabilire anche eventuali responsabilità. Scioccati i colleghi di lavoro dell'insegnante: «Una cosa simile non si era mai vista».