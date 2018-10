Vallata, auto sbanda e si ribalta: donna in ospedale E' accaduto questa mattina, poco dopo le 13.30. Ferita una 31enne.

E' di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 13.30, lungo la strada statale nel territorio di Vallata. L'auto sulla quale viaggiava una 31enne, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è ribaltata. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tirato fuori la donna dall'abitacolo. La 31enne è stata trasportata, in ambulanza, all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Lì sarà sottoposta ad alcuni accertamenti per verificare l'entità delle ferite.