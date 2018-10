Fila scavalcata all'università, aggredito: avellinese nei guai Altri dettagli emergono sull'episodio avvenuto oggi nell'ateneo di Fisciano.

di AnFan

Era in fila da tempo e non poteva accettare di essere scavalcato: così, quando ha visto quel ragazzo fare il furbo, ha iniziato a lamentarsi, l’altro ha reagito provando ad aggredirlo con calci e pugni. E’ questa una prima ricostruzione di quanto accaduto oggi pomeriggio nella mensa dell’Università degli Studi di Salerno, a Fisciano. Il video del litigio è presto diventato virale, rimbalzando fra le bacheche degli studenti e raccogliendo migliaia di commenti.

Alcuni ragazzi ascoltati ci hanno aiutato a ricostruire la vicenda, sulla quale indagano i carabinieri intervenuti all’università.

Secondo le testimonianze raccolte un ragazzo di Avellino era in fila per caricare il tesserino della mensa. Vedendo dei coetanei che si lasciavano superare, avrebbe iniziato a insultarli invitandoli a “svegliarsi”, per poi cercare di “passare avanti” anche lui. Un comportamento che sarebbe stato criticato da una altro studente, innescando la tentata aggressione.

Per fortuna, nessun calcio o pugno è andato a buon fine. Anche grazie al tempestivo intervento del personale della mensa e poi proprio dei carabinieri. Ma l’episodio, complice anche il video, ha inevitabilmente lasciato il segno. In tanti si chiedono le motivazioni di una simile reazione da parte del giovane protagonista della tentata aggressione. E se fra i due ragazzi ci fossero già vecchie ruggini. Domande alle quali, adesso, toccherà agli investigatori dare una risposta.