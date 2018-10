Avellino, operaio minaccia di buttarsi dal tetto dell’azienda Carabinieri e polizia a Pianodardine per convincerlo a scendere

di Andrea Fantucchio

“Così non ce la faccio più”. E’ salito sul tetto della fabbrica e minaccia di buttarsi. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti nella zona industriale di Avellino, a Pianodardine. Un operaio di 53 anni di Contrafa è salito sul tetto dell’azienda De Vizia. Le forze dell’ordine stanno cercando di tranquillizzare l’uomo e convincerlo a desistere dai suoi propositi. Un video dell’accaduto è già visibile su Facebook, postato dal gruppo di cittadinanza attiva “Non sei irpino se” di Luca del Gaudio. Stando alle prime indiscrezioni l’operaio sarebbe esasperato perché si trova in cassa integrazione. Problemi economici che lo avrebbero convinto a compiere un gesto disperato per farsi ascoltare. L’uomo si trova sul tetto da almeno un’ora. Non è ancora chiaro se lavorasse proprio per la De Vizia.