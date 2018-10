Problemi familiari, operaio sale sul tetto: «Mi butto»|VIDEO L'uomo minacciava di buttarsi. Lo hanno soccorso. Ecco cosa è accaduto. Le immagini.

di Andrea Fantucchio

Nessun dramma legato al lavoro, come si era pensato in un primo momento, ma problemi familiari che lui non avrebbe retto. Sarebbe stata questa sofferenza a spingere un 53enne di Contrada (Avellino) a salire sul tetto dell'azienda De Vizia di Pianodardine. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video. A fine articolo le foto del salvataggio)

L'uomo è stato visto arrampicarsi sul tetto dello stabilimento intorno all'ora di pranzo. Erano da poco passate le 13.30.

«Guarda, qualcuno sta salendo sul tetto dell'azienda», il telefono puntato in direzione dell'operaio: in breve il suo gesto è diventato virale. Amplificato dalla cassa di risonanza di facebook. Il video è stato postato da Luca Del Gaudio sul gruppo facebook “Non sei irpino se”.

Tempestivo è stato anche l'intervento di alcune pattuglie di carabinieri e delle polizia, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco di Avellino. I militari della stazione locale, con l'ausilio di un mediatore, hanno convinto l'uomo a scendere.

Una trattativa piuttosto delicata. In più occasioni l'operaio sembrava sul punto di saltare nel vuoto. Un volo di otto piani che sarebbe stato mortale. Decisivo si è rivelato l'arrivo di alcuni familiari dell'uomo che hanno affiancato il mediatore, convincendo l'uomo a scendere dal tetto.

I pompieri hanno montato un telo di salvataggio. I caschi rossi hanno assistito l'operaio fino a quando è stato poi affidato alle cure del 118.

La notizia dell'accaduto ha presto superato i confini di Avellino. E in tanti si sono chiesti cosa avesse spinto l'uomo a finire fin lassù. Sembra proprio che la situazione familiare, nella quale si trovava, fosse diventata insostenibile. Così questa mattina si era allontanato di casa e non aveva dato più sue notizie. Fino a quando ha deciso di salire sul tetto e provare a farla finita. Per fortuna la storia ha avuto un epilogo differente.